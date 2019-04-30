آراب جوت تالنت 6 يتوج لبنان ومياس تتقاسم جائزتها مع ديو مغربي

فاطمة أبوناجي بيروت

على وقع المفاجآت أسدل ستار الموسم السادس من برنامج اكتشاف المواهب “عرب غوت تالنت- arabs got talent”، بتتويج لبنان بلقب البرنامج الذي امتدت المنافسة خلاله ما يقارب ثلاثة أشهر، وأعلنت النتيجة في حلقة نهائية احتضنتها استوديوهات “إم بي سي” في منطقة ذوق مصبح ببيروت، وحضرها “اليوم 24″، وشهد تنافس 10 عشر فرق إبداعية، من دول عربية مختلفة وبينها المغرب الذي مثلته خمس فرق، أبرزها تمثل مغاربة المهجر، وهو ما جعل متابعين كثر يشيرون قبل النهاية إلى أن أن اللقب سيكون مغربيا هذا العام، خصوصا وأن حفل سباق النهاية عرف حضور مجموعة من الوجوه النسائية المغربية ما بين فنانين جميلة البدوي وليلى حديوي ووجوه معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا “انستغرام”.

وبعد تصويت الجمهور منحت لجنة تحكيم السباق الإبداعي المكونة من كل من مدير مجموعة ام بي سي الإعلامية علي جابر، الذي أعلن عن وجود موسم سابع من البرنامج، والفنانة اللبنانية نجوى كرم والفنان المصري أحمد حلمي، اللقب للفرقة اللبنانية الراقصة “مياس”، التي قدمت استعراضا ممشوق الروح والجسد، اختارت له سمات ملامح الطاووس في لوحة فنية بديعة تشكلت قطعها من مجموعة من الفتيات اللبنانيات يزيد عددهن عن العشرين تحت قيادة مدربهن اللبناني الشاب نديم شرفان. وهو الخيار الذي صفق له الجمهور، خاصة بعد أن أعلن شرفان أن فرقته تقتسم هذا اللقب مع الفريق المغربي “ديو أكروبات” Duo Acrobat، الذي يمثله أب وابنته من مدينة فاس، وهنأه على تميزه على كل ما قدمه وعلى تخطيه لكل الصعوبات، قبل وخلال البرنامج.

واعتبر شرفان في تصريح لـ”اليوم 24″ عقب فوزه باللقب أن اقتسام الفرح هو فرح مضاعف، وهو ما دعاه باسم فرقة “مياس” التي يرأسها إلى اعلان اقتسامه فوزه مع الفريق المغربي “ديو أكروبات”، معتبرا أن الفن هو أسلوب حياة، وهو أسلوب ميز أيضا هذا الفريق المغربي الذي كان خصما قويا بكل المقاييس، ولو أنه أحرز اللقب، كنت سأسعد بذلك أيضا”، يقول مدرب فرقة مياس ورئيسها.