الكيحل: 32 مليارا لم ننجح بها في مكافحة دور الصفيح و”براكة وحدة ولاو عندها 4 أبواب”

اشتكت وزارة إعداد التراب الوطني والسكنى وإعادة التعمير، اليوم الثلاثاء، من التعثر، الذي يعرفه تنزيل برنامج مدن بدون صفيح.

وقالت كاتبة الدولة في الوزارة، فاطنة الكيحل، خلال حديثها في ندوة تقديم حصيلة الوزارة، اليوم، إن دور الصفيح، التي كانت محصية من قبل، تزايدت أعدادها، وأضافت: “كانت براكة وحدة ولاو عندها أربعة ديال البيبان”.

وعن حصيلة محاربة الصفيح في نصف الولاية الحكومية، علقت الكيحل بالقول إن “الزمن لم يكن في صالحنا”، داعية إلى مقاربة جديدة في محاربة دور الصفيح، تستبدل مقاربة المدينة بمقاربة جهوية.

وبعدما كلف برنامج مدن بدون صفيح 32 مليار درهم من ميزانية الدولة، أقر وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، بأن “الإشكال لا يزال قائما”، ودعا إلى التوجه نحو الاشتغال مع وزارة الداخلية، لمحاربة البؤر السوداء.

وفي السياق ذاته، لم يخف الفاسي الفهري الاختلالات، التي يعانيها برنامج مدن بدون صفيح على مستوى توزيع السكن، إذ قال إن “هناك من يستفيد من دون حق، ويجب ضبط معايير الاستفادة”.