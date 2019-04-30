وجه خالد العقيلي، لاعب فريق النصر السعودي سابقا انتقادات لاذعة للاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، المحترف حاليا في الفريق السعودي، وهداف الدوري الأول، وذلك بسبب طريقة احتفاله بالأهداف، والتي وصفها بـ”المستفزة”.
وكتب العقيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلاً ” 50 سنة قضيتها بالرياضة لم أشاهد لاعب يستفز الجماهير المنافسة بعد تسجيله لهدف مثل حمد الله.. ولك في كبير الهدافين ماجد أحمد عبد الله مثال، احترم الخصم كي يحترمك ” .
وكان حمد الله قد أثار الكثير من الجدل في الفترة الأخيرة، خاصة بعد مباراة فريقه أمام الاتحاد، في واحدة من قمم الدوري السعودي، وذلك بسبب طريقة احتفاله التي يراها البعض بأنها غير لائقة.
تدوينة العقيلي، خلفت استياءا عارما من طرف أنصار النادي الأصفر، خاصة وأنها تستهدف نجمهم وهدافهم الأول، ولم يعبر فيها اللاعب أيضا على مساندته للاعب الذي يتعرض للسب والشتم من طرف أنصار الاتحاد.
كانت هذه تفاصيل خبر جدل في السعودية بسبب طريقة احتفال حمد الله.. لاعب النصر السابق: ” لم أرى لاعبا مستفزا مثله” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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