فريق ديو “أكروبات” المغربي يحصد جائزة خاصة في نهاية “أراب جوت تالنت”!

فاطمة أبوناجي بيروت

لفت فريق “ديو أكروبات” المغربي أنظار متابعي برنامج “آرب جوت تالنت” من مختلف أرجاء العالم العربي إليه، منذ إطلالته الأولى عبر الموسم السادس، في مختلف حلقاته، وصولا إلى الحلقة النهائية، التي لم يكتب له الفوز خلالها باللقب، لكنه فاز بجائزة خاصة نظير موهبته الفريدة، أعلنها علي جابر، مدير مجموعة “إم بي سي” بتكليف من رئيس مجلس إدارتها، الشيخ وليد بن إبراهيم، حسب ما جاء على لسان عضو لجنة التحكيم علي، الذي قال: “أنا أخذت تعليمات من الشيخ وليد رئيسنا للتكفل بمصاريف دراسة ابنة طارق في “ديو اكروبات”، فاطمة الزهراء، ودفع مبلغ مالي يقدر بـ 150 ألف درهم له، ليؤمن تعليمها”.

وقد استطاع المبدع المغربي طارق، وابنته الطفلة فاطمه الزهراء، من فاس، تجسيد لوحات بهلوانية، ألّفت بين حنان الأب، وجمالية الفن، في تناسق إبداعي فريد، مشكلان ثنائيا متناغما، جسدا، وروحا، أثبت موهبته، وقدراته الإبداعية، التي نماها بعيدا عن أي تدريب، أو مدرب خاص، مكتفيا بإمكاناته البسيطة، التي قادت الأب الفنان إلى التدرب رفقة ابنته ست ساعات يوميا، حسب ما أورده في حديث مع “أخبار اليوم” على هامش فعاليات الحلقة الختامية للبرنامج.

وأضاف طارق في الحديث نفسه أن تقديمه لهذا الفن آت من حب، وليس بحثا عن المال، وإن “كانت ظروفي المادية بسيطة جدا، فأنا رجل لا يملك حتى مسكنا لأسرته الصغيرة”، ويبتسم مبرزا سعادته بحصوله على الجائزة سالفة الذكر، التي حصدها عن جدارة، لأنه من الأكيد قدم الفرجة، ودروسا إنسانية في مختلف لوحاته الاستعراضية أبكت، وأفرحت الجمهور، وبالتالي شكلت ربحا لـ”ام بي سي” المشجعة للمواهب الإبداعية في مختلف أنحاء العالم العربي.

فريق ديو أكروبات، الذي وصل إلى المرحلة النهائية من الموسم السادس للبرنامج، بالإضافة إلى الجائزة المالية من “ام بي سي” للطفلة فاطمة الزهراء بهدف تغطية تكاليف تعليمها، سينال أيضا جزءا من جائزة فريق “مياس”، حسب ما أعلنه رئيس الفرقة، ليلة تتويجها، الشاب نديم شرفان، الفائز بسيارة شيفرولية Blazer 2019، أحدث نوع، إضافةً إلى مبلغ 200 ألف ريال سعودي.