اللد: التعرف على جثة نجلاء العموري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد معهد الطب العدلي في أبو كبير، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجثة التي عثرت عليها الشرطة مساء أول أمس، الأحد، في منطقة حرشية قرب مدينة اللد، تعود للشابة نجلاء العموري (19 عاما)، التي كانت قد اختفت منذ نحو أسبوعين.
وتشتبه الشرطة بتورط ثلاثة من أقارب الضحية بجريمة قتل العموري، حيث مددت محكمة الصلح في "ريشون لتسيون"، مساء أمس الإثنين، بمدة 9 أيام اعتقال اثنين، رجل وامرأة، من المشتبه بهم بالتورط في اختفاء العموري.
كما مددت المحكمة اعتقال ثلاثة آخرين، بينهم امرأتان، لمدة 4 أيام، علما بأن جميع المعتقلين من عائلة الضحية.
يذكر أن العمري كانت قد فُقدت آثارها قبل أكثر من أسبوعين، وفتح الشرطة تحقيقا بالحادثة قبل نحو أسبوع، حيث لم يتم الإبلاغ عن اختفائها في حينه.
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