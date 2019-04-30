الحكومة العراقية تحرم 45 ألف طفل من المواطنة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن "مجلس اللاجئين" النرويجي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية تحرم نحو 45 ألف طفل عراقي من امتلاك أي وثيقة رسمية، وخصوصا بطاقات الهوية، في أعقاب نزوح عائلاتهم للعيش في مخيمات نازحين خلال فترة حكم "داعش" الإرهابي لبعض المناطق العراقية.

وقالت المؤسسة إن ذلك قد يُهدد بإقصاء تام لهؤلاء الأطفال عن المجتمع العراقي، حيث يُحرمون من التعلم في المدارس، والتربية الصحية، ومعظم الحقوق الأساسية.

وحذر الأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي، يان إيغلاند، من أن هؤلاء الأطفال هم عبارة عن "قنابل بشرية موقوتة" مطالبا بمنحهم حقوقهم.

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وأشار تقرير المجلس، الذي أُجري تحت عنوان "حواجز منذ الولادة"، إلى أن هؤلاء الأطفال وُلدوا تحت حكم "داعش" عندما كان يسيطر على ثلث العراق، وحصل بعضهم على شهادات ميلاد من التنظيم الإرهابي، والتي تعتبرها الحكومة غير صالحة، فيما فقد الآخرون وثائقهم أثناء فرارهم.

وأوضح التقرير أنه لا يمكن للرُضع حديثي الولادة الذين ليس لديهم شهادة ميلاد صالحة، تلقي اللقاحات في بعض المناطق، مما يثير مخاوف من حدوث أمراض جديدة.

ويتطلب تسجيل الأطفال في المدارس العراقية بطاقة هوية. كما أنهم سوف يواجهون مع بلوغهم سن الرشد، لخطر عدم اعتراف الدولة بزيجاتهم.