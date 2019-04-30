شكرا لقرائتكم خبر عن غلاب يتحدث عن أفلام ضد التدخلات القطرية وتحول الحوثية لذراع إيراني والان مع التفاصيل

أكد وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، اليوم الثلاثاء، أن "أفلام وثائقية ضد التدخلات القطرية التي تحولت إلى أهم عوامل وصول الحوثية إلى صنعاء وتحولها إلى ذراع إيراني لخدمة المشروع الحوثي في اليمن تحتاج جهود".

‏ وأضاف غلاب في تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "بذلت جهود في هذا الجانب لكنها مازالت تصريحات بلا انتظام أو مخزونات لم تنشر".

وبين أن" ‏مواجهة وظيفة قطر كخنجر في اليمن لابد أن يتم إعلانها بكثافة".

وتابع "ارثي حال من أصبحوا عكفة في مشروع ولاية الحوثية الإيرانية ولن يرحمهم التاريخ والشعب".

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وشدد على أن "أي تفسير للصراع مهما كانت الاقنعة لا ينفي كهنوت الإمامة ليس إلا وظيفة من أجله".

‏وبين أن" حكم ولاية الكهنوت العرقي كلما حكم اليمن اصبح مأساة لانه مخالف للطبيعة الانسانية،نقيض حركة الحياة التلقائية ونقيض التقدم من أجل الناس".

‏واختتم "لأن الولاية معاكسة للدين والطبيعة الانسانية وأملها في الحرية والاخوة والمساواة يتفجر الواقع بالظلم والتخلف والفقر والجوع

‏وينتج توحش مخرب للحياة".