شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الأصوات الصادرة من العراق تجاه دولة البحرين هو تدخل وتعدٍ مرفوض والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، "تعاني اليوم الكثير من دول المنطقة أزمات مصيرية، ولا يجوز لأي طرف أن يتدخل أو يعمل على افتعال توترات".

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الثلاثاء "وأي متابع أو مراقب يدرك اليوم أن الأصوات الصادرة من العراق تجاه دولة عزيزة وشقيقة مثل البحرين، هو تدخل وتعدٍ مرفوض، علماً أن المملكة بقيادتها ودعم أشقائها تنعم بالأمن والسلام والاستقرار وتعيش تجربة تنموية ثرية، وتواصل التقدم لتحقيق إنجازات تعزز مسيرتها، وبالتالي فإن هذه الأصوات الغريبة التي حاول البعض في العراق أن يروج لها تبقى بلا معنى ولا صفة من قبل أطراف لا يحق لها مطلقاً التدخل في شؤون دول ثانية، ولديها في بلدها أزمات تُغرق جميع سياسييه وتحتاج حلولاً أشبه بمعجزات حتى يصار لاستعادة الوضع الطبيعي.

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وأشارت إلى أن وزارة الخارجية و التعاون الدولي أكدت أنها تتابع باهتمام كبير و قلق بالغ البيانات والتصريحات الواردة من العراق تجاه مملكة البحرين الشقيقة وقيادتها.

وأوضحت أن "الوزارة" عبرت عن رفضها للتجاوز بحق قيادة المملكة، وبينت أن كل ما يمكن أن يسبب توتراً بين الأشقاء يأتي في وقت أشد ما تحتاجه دول المنطقة إلى التعاون والحرص على الاحترام وعدم التدخل.

وأكدت "الوطن" في ختام افتتاحيتها أن العلاقات بين الأشقاء تقوم على الاحترام وعدم المس بسيادة بعضها أو التطرق إلى رموزها وقيادتها، واليوم المطلوب من كل عراقي في أي موقع يمكنه من التصرف، أن يسخر جهوده لدعم استعادة استقرار وسلامة وأمن وسيادة ومؤسسات بلده.