شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية تصف الحوثيين بالمجرمين وتؤكد ضرورة اقتلاعهم من جذورههم والان مع التفاصيل

كتبت صحيفة إماراتية، "مجرمون.. قتلة.. ضمائرهم ميتة.. هكذا هم " الحوثيون " في انتهاكاتهم الدامية التي لا يدفع ثمنها سوى الأبرياء من الشعب اليمني.

وأضافت صحيفة"الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء "جريمتين جديدتين أضافتهما ميليشيات الغدر إلى قائمة طويلة من الاعتداءات، الأولى ضحيتها أم وأطفالها الخمسة الذين استشهدوا بصاروخ " كاتيوشا " دمر منزلهم في قرية مشرفة غرب تعز، والثانية استشهد فيها أيضاً أم وأطفالها الأربعة بقذيفة دبابة استهدفت منزلهم في مديرية الزاهر في البيضاء.

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وأشارت إلى أن الانقلابيين لم يحققوا في الجريمتين سوى مزيدٍ من الكراهية والحقد لسطوتهم وافتراءاتهم وتعنتهم وكشف النقاب عن سوداوية بشاعتهم وعمى قلوبهم.

وذكرت أنه كان من الأجدى بعد بيان اللجنة الرباعية حول اليمن، أن يخرج من " الحوثيين" صوت عاقل يدفع باتجاه تنفيذ اتفاق ستوكهولم والحل السياسي الشامل. لكن القصف المجرم لمنازل المدنيين في تعز والبيضاء، أكد بما لا يقبل الشك عدم وجود أي عقلاء لدى الانقلابيين.

وأكدت الصحيفة في ختام افتتاحيتها أن " الحوثيين " لا يريدون أي حل، ولم يتقدموا ولو خطوة واحدة باتجاه هذا الحل إلا من باب النفاق وإعادة ترتيب الأوضاع على الأرض.. لم يعد ينفع مع هؤلاء المجرمين سوى لغة الحديد والنار حتى اقتلاعهم من جذورههم.