شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق رسمي من «البرلمان العربي» بشأن أزمة العراق والبحرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أن البرلمان العربي يتابع باهتمام بالغ وقلق عميق تطورات الأزمة الطارئة بين جمهورية العراق ومملكة البحرين.

وشدد رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم الثلاثاء، على أهمية الحفاظ على الثوابت العربية في إصدار البيانات وتبادل وجهات النظر بما يخدم مصالح المنطقة العربية وأمنها واستقرارها، مؤكدًا وقوف البرلمان العربي ضد التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية وكل ما من شأنه المساس بقيادتها وأمنها واستقرارها وإرادة شعبها.

وقال الدكتور السلمي: “إن الأمة العربية تواجه تحديات جسيمة في هذه المرحلة الدقيقة تستوجب العمل على وحدة الصف والتضامن العربي بعيدًا عن إثارة الخلافات التي لا تخدم إلا أعداء الأمة العربية”، معرباً عن ثقته البالغة في تجاوز الأزمة العابرة بين الأشقاء بحكمة قيادتيهما وبروح الأخوة التي تجمع بين شعبيهما.