انت الان تتابع شرطة نيوزيلندا تتعامل مع حادث بمدينة مذبحة المسجدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شرطة نيوزيلندا - أرشيفية

قالت شرطة نيوزيلندا، الثلاثاء، إنها تتعامل مع حادث في مدينة كرايستشيرش، دون أن توضح المزيد من التفاصيل. ونقلت وكالة «رويترز» عن الشرطة النيوزلندية قولها إنها تتعامل مع حادث في كرايست تشيرتش، داعية المواطنين لتجنب المنطقة، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». ولم يعرف على الفور نوع الحادث، فيما ذكر موقع «التلفزيون النيوزلندي» أن العناصر الأمنية تتعامل مع حادث في منطقة «فيليبستاون». وشهدت كرايستشيرش، شهر مارس الماضي، حادث إطلاق نار جماعي على مصلين في مسجدين مختلفين، مما خلف مقتل 50 شخصا وإصابة آخرين.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إن الهجوم عمل من أعمال الإرهاب وأقرت قوانين تحظر حيازة الأسلحة نصف الآلية.وقالت شرطة نيوزيلندا، إن الأسترالي المتهم بقتل 50 مصليا في هجوم إرهابي مسلح على مسجدين في مدينة كرايستشيرش، سيواجه 50 اتهاما بالقتل و39 اتهاما بالشروع في القتل.وذكرت الشرطة في بيان سابق