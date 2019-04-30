انت الان تتابع سريلانكا ترفع حالة التأهب الأمني قبل شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تفجيرات سريلانكا

رفعت السلطات السريلانكية حالة التأهب الأمني في البلاد في ظل تواتر معلومات استخباراتية ترجح وقوع هجمات إرهابية قبيل بدء شهر رمضان المبارك. ونقلت شبكة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن مسئول كبير في جهاز المخابرات، لم تكشف عن اسمه، قوله: "ستظل الإجراءات الأمنية مشددة لعدة أيام لأن الجيش والشرطة مازالوا يتعقبون المشتبه بهم". وكان رئيس قسم الأمن الوزاري بالشرطة قد رجح، في رسالة موجهة إلى المشرعين ومسؤولين آخرين، حدوث هجمات يوم الأحد أو الاثنين الماضيين على أيدي مسلحين يرتدون الزي العسكري، إلا أنه لم تقع أي هجمات.

وفي سياق متصل، أوقفت قوات الأمن الهندية، وفقا لقناة (روسيا اليوم) اليوم، أحد أتباع زهران هاشم المتهم الرئيسي بتدبير اعتداءات عيد الفصح في سريلانكا، وكشفت أنه كان يخطط لعمل إرهابي في الهند.ونقلت القناة عن السلطات الهندية قولها: "إن الموقوف يدعى باسم رياس (29 عاما)، وأنه سيمثل أمام القضاء اليوم"، لافتة

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