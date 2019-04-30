سريلانكا ترفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي

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تفجيرات سريلانكا

رفع الرئيس السريلانكي مايتريبالا سيريسينا، اليوم الثلاثاء، الحظر المفروض على مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أرجاء البلاد عقب سلسلة التفجيرات التي استهدفت مؤخرا فنادق وكنائس داخل العاصمة كولومبو، وفي محيطها، أثناء احتفالات عيد الفصح. وقالت الحكومة السريلانكية، في بيان لها نقلته شبكة (إيه بي سي) الأمريكية، إن سيريسينا رفع الحظر على مواقع فيسبوك، وواتسآب، ويوتيوب، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، مطالبة المواطنين بالتصرف بطريقة مسئولة على تلك المواقع.

وأضافت الحكومة أنها فرضت الحظر على مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب التفجيرات على كنائس وفنادق من أجل الحد من انتشار المعلومات الخاطئة.يذكر أن تنظيم (داعش) الإرهابي كان قد أعلن مسئوليته عن سلسلة التفجيرات التي ضربت فنادق وعدة كنائس بالعاصمة كولومبو ومحيطها في وقت سابق من الشهر الجاري، وأسفرت عن مقتل