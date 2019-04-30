إمبراطور اليابان يتنازل عن عرشه «لإلهة الشمس»

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بعد 3 عقود حافلة، أعلن إمبراطور اليابان أكيهيتو، الثلاثاء، تنازله عن العرش لإلهة الشمس في القصر الإمبراطوري، لينهي ولاية سعى خلالها إلى تخفيف ذكريات الحرب العالمية الثانية المؤلمة، وتقريب الأسرة الإمبراطورية من الشعب. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن أكيهيتو أول إمبراطور لليابان يتولى العرش في ظل دستور ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يُعرف الإمبراطور بأنه رمز للشعب دون سلطة سياسية. وتنازله عن العرش هو الأول منذ 200 عام. ووالده الإمبراطور هيروهيتو الذي خاضت القوات اليابانية الحرب العالمية الثانية بأمر منه، اعتبر «إلها حيا».

وكان ذلك حتى بعد هزيمة اليابان عام 1945، عندما تخلى عن مكانته المقدسة.وأعلن أكيهيتو تنازله عن العرش في مراسم أقيمت في مكان مقدس داخل ساحات القصر الإمبراطوري، أقيم لتمجيد إلهة الشمس، التي تقول الأسطورة إن السلالة الإمبراطورية تنحدر منها.وظهر أكيهيتو في لقطات فيديو نقلها التلفزيون الياباني يرتدي ثوبا

وكان ذلك حتى بعد هزيمة اليابان عام 1945، عندما تخلى عن مكانته المقدسة. وأعلن أكيهيتو تنازله عن العرش في مراسم أقيمت في مكان مقدس داخل ساحات القصر الإمبراطوري، أقيم لتمجيد إلهة الشمس، التي تقول الأسطورة إن السلالة الإمبراطورية تنحدر منها. Advertisements وظهر أكيهيتو في لقطات فيديو نقلها التلفزيون الياباني يرتدي ثوبا تقليديا برتقالي اللون وغطاء للرأس أسود وهو يمشي ببطء، فيما سار خلفه أحد أفراد الحاشية الملكية مرتديا ثوبا أبيض، حاملا السلسلة فيما حمل شخص آخر السيف. ويصاحب التنازل عن العرش مراسم قصيرة وبسيطة نسبيا في قاعة الصنوبر العريقة في القصر الإمبراطوري، وتحضر المراسم نحو 300 شخصية ويبثها التلفزيون على الهواء. وسيعلن آبي التنازل، وسيلقي أكيهيتو آخر كلمة له كإمبراطور. وسينصب ناروهيتو إمبراطورا في مراسم منفصلة غدا الأربعاء.

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