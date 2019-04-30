رئيس وزراء إيطاليا الأسبق برلسكوني تلقى علاجا في مستشفى بعد إصابته بألم في المعدة

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ذكرت وسائل إعلام إيطالية نقلا عن حزب إلى الأمام إيطاليا، الذي ينتمى له رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، أن برلسكوني تلقى علاجا طبيا في مستشفى بملاينو بعد إصابته بألم المعدة، نجم عن وجود حصوات بالمسالك اليولية،فيما يعرف أيضا بالمغص الكلوي.
وقالت التقارير إن برلسكوني / 82 عاما/ سوف يحضر في وقت لاحق من هذا اليوم فعاليات انتخابية متعلقة بانتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة.
يذكر أن برلسكوني خضع لجراحة في القلب مطلع .2016
وكان برلسكوني قد أعلن مطلع هذا العام أنه سوف يترشح في الانتخابات الأوروبية لكي يطرح نقاشا حول " مستقبل العالم". وسوف تجرى انتخابات البرلمان الأوروبي في إيطاليا في 26 آيار/مايو المقبل.
ويشار إلى أنه على مدار مسيرته السياسية التي استمرت ثلاثة عقود، أحاطت ببرلسكوني سلسلة من فضائح الفساد والجنس. وكان برلسكوني ممنوعا حتى العام الماضي من ممارسة العمل العام بسبب إدانته في قضية تهرب ضريبي تتعلق بإمبراطوريته الإعلامية.
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