الان تتابع المجلس العسكري السوداني: ملتزمون بالتفاوض ولا فوضى بعد اليوم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال المجلس العسكري السوداني، إنه مستعد للتفاوض مع المعارضة بشأن المستقبل السياسي للبلاد لكن لن تكون هناك “فوضى” بعد الآن، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تعطل حركة القطارات وتعرقل المرور على الجسور.

وقال محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس، والمعروف أيضا باسم “حميدتي”: “نحن الآن ملتزمون بالتفاوض ولكن لا فوضى بعد اليوم”.

وأعلن المجلس العسكري، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه لن يفض الاعتصام الذي بدأ أمام وزارة الدفاع في السادس من أبريل.

Advertisements

وقال الفريق صلاح عبد الخالق عضو المجلس العسكري، إن المجلس لا يرغب في فض الاعتصام، مضيفًا أنه من مصلحة الشعب السوداني فتح الطرق.

ونأى بالمجلس العسكري عن الحكومة السابقة وقال: “نحن جزء من الثورة وليس جزءًا من النظام السابق كما ينظر إلينا الناس”.

وصرح المجلس العسكري أيضا خلال المؤتمر الصحفي، بأنه قَبل استقالة ثلاثة من أعضائه كانوا قد تقدموا بها الأسبوع الماضي.

وكان تجمع المهنيين السودانيين، طالب باستبعاد الثلاثة متهما إياهم بالضلوع في حملة قتل فيها عشرات المحتجين.

ومن بين الأعضاء الذين استقالوا الأسبوع الماضي، الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل.