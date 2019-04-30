دون ذكر أسباب.. قطر تغلق مركز الدوحة لحرية التعبير بشكل مفاجئ وتسرح العاملين

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلنت صحيفة “العرب” اللندنية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات القطرية، أغلقت مركز الدوحة لحرية التعبير، بشكل مفاجئ ودون ذكر أسباب توضيحية، مكتفية بإصدار بيان فقط.

Advertisements

وقال المركز في بيانه: “يتقدم جميع العاملين بإدارة مركز الدوحة لحرية الإعلام بالشكر الجزيل لجميع الشركاء والمتابعين إبان فترة العمل، التي امتدت لسنوات عديدة”، دون مزيد من التفاصيل.

أثيرت العديد من التساؤلات، عقب إعلان قطر إغلاق المركز دون أسباب، خاصة وأن المركز انطلق في أكتوبر 2008 تحت شعار حماية حرية الصحافة في قطر والشرق الأوسط والعالم.

يشار إلى أن اليميني الفرنسي روبير مينار، أول مدير للمركز، قال في وقت سابق، إن مركز الدوحة لحرية التعبير، واجه مشكلات كبيرة بعد تأسيسه من المؤسسين والمسؤولين القطريين الذين رفضوا وجود مركز مستقل له الحرية في التعبير عن مواقفه، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية”.