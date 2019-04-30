الان تتابع دون ذكر أسباب.. قطر تغلق مركز الدوحة لحرية التعبير بشكل مفاجئ وتسرح العاملين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أعلنت صحيفة “العرب” اللندنية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات القطرية، أغلقت مركز الدوحة لحرية التعبير، بشكل مفاجئ ودون ذكر أسباب توضيحية، مكتفية بإصدار بيان فقط.
وقال المركز في بيانه: “يتقدم جميع العاملين بإدارة مركز الدوحة لحرية الإعلام بالشكر الجزيل لجميع الشركاء والمتابعين إبان فترة العمل، التي امتدت لسنوات عديدة”، دون مزيد من التفاصيل.
أثيرت العديد من التساؤلات، عقب إعلان قطر إغلاق المركز دون أسباب، خاصة وأن المركز انطلق في أكتوبر 2008 تحت شعار حماية حرية الصحافة في قطر والشرق الأوسط والعالم.
يشار إلى أن اليميني الفرنسي روبير مينار، أول مدير للمركز، قال في وقت سابق، إن مركز الدوحة لحرية التعبير، واجه مشكلات كبيرة بعد تأسيسه من المؤسسين والمسؤولين القطريين الذين رفضوا وجود مركز مستقل له الحرية في التعبير عن مواقفه، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية”.
كانت هذه تفاصيل خبر دون ذكر أسباب.. قطر تغلق مركز الدوحة لحرية التعبير بشكل مفاجئ وتسرح العاملين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.