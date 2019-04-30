شكرا لقرائتكم بومبيو: إيران سبب استمرار حرب اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دافع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، عن دعم الولايات المتحدة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، وأكد أن إيران سبب استمرار حرب اليمن.

وذكرت نشرة "ذي هيل"، التي تغطي أخبار الكونغرس الأميركي، أن بومبيو أكد خلال ندوة، الاثنين، أن "هجمات المتمردين الصاروخية التي ضربت المطار، تعرض الطائرات التي تطير عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض للخطر، والولايات المتحدة ملزمة بحماية مواطنيها".

وأضاف: "لذا فإن الدعم الذي نقدمه للسعوديين أثناء محاولتهم استخدام أنظمة لصد الصواريخ الخطرة، هو في مصلحة أميركا."

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وكان الكونغرس قد أصدر مؤخرًا قرارًا بشأن الحرب في اليمن يدعو الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى وقف دعم التحالف بقيادة السعودية، لكن ترمب اعترض على هذا الإجراء.

وأعلن بومبيو ، خلال ندوة الاثنين، أن الحرب في اليمن تتواصل "بقيادة إيرانية"، وأن طهران "اختارت توجيه" الحوثيين بعدم الانسحاب من ميناء الحديدة كما تم الاتفاق عليه العام الماضي.

وأكد أن الحوثيين نقضوا اتفاق السويد بإيعاز من إيران، وشدد على أن طهران تواصل تزويد هذه الميليشيات بالصواريخ والمال والسلاح.