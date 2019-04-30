معسكر مادورو يدعو إلى التظاهر أمام القصر الرئاسي

اسماء السيد - كراكاس: دعا مسؤول كبير في معسكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء إلى تجمّع أمام قصر ميرافلوريس الرئاسي في كراكاس، بعد تصريحات للمعارض خوان غوايدو أكد فيها أنه يحظى بدعم "جنود شجعان".

وقال رئيس الجمعية التأسيسية التي يسيطر عليها معسكر شافيز ديوسدادو كابيلو لقناة "في تي في" الرسمية "لن يتمكنوا من القيام بذلك. نحن أصلاً منتشرون ونوجّه نداءً إلى كل سكان كراكاس: تعالوا إلى ميرافلوريس. سنرى ما هم قادرون على فعله ضد شعبنا".