استئناف الحركة في مطار غلاسكو

اسماء السيد - نصر المجالي: عاد مطار غلاسكو الأسكوتلندي إلى العمل مرة أخرى بعد تعليق الرحلات الجوية لفترة 22 دقيقة صباح الثلاثاء بعد حادث أمني طارئ على متن رحلة داخلية لإحدى طائرات (EasyJet) كانت آتية من مطار غاتويك اللندني.

وقالت تقارير إن الحادث متعلق بطرد مشبوه، كان أثار ريبة طاقم الطائرة التي هبطت للتو في غلاسكو، الأمر الذي دق ناقوس الخطر وتم استدعاء فرق الطوارىء نحو الساعة 10.25 صباحا.

وعلى الفور تم إجلاء جميع الطاقم والركاب على متن الطائرة من قبل الشرطة الذين اجروا بحثا دقيقا داخلها وتم تعليق الرحلات لمدة 22 دقيقة قبل إعادة التشغيل مرة أخرى.

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وقال متحدث باسم شركة (إيزي جت Easyjet): "يمكننا تأكيد أن الركاب على متن الطائرة EZY883 من لندن غاتويك إلى غلاسكو تأخر وصولهم إلى غلاسكو، كإجراء احترازي بحت ، بسبب عمليات الفحص الأمني الإضافية،، تم النزول من الركاب ونقلوا إلى المحطة".

وأضاف: "تعد سلامة وأمن الركاب وأفراد طاقمها من أهم أولويات إيزي جت Easyjet، ونود أن نشكر الركاب على تفهمهم".

وكانت إدارة مطار غلاسكو أعلنت على موقع (تويتر) إنه "تم تعليق العمليات موقتًا بسبب حادث تم الإعلان عنه على متن رحلة طيران داخلية. كما خدمات الطوارئ موجودة حاليًا هناك".



