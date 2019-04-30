كتب سمير حسنى - محمد شرقاوى
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن للعمل قيمة عظيمة جدًا والدول لا تقوم إلا بأعمال شعوبها، متابعا: "علشان نعمل تحضر حقيقى يجب أن نعمل بجد وإتقان".
وأضاف الرئيس خلال كلمته فى احتفالية عيد العمال: "النهاردة يوم جميل ويوم بيبقى فيه عرفان كبير بالجهد والعمل، شوفنا نتايجه خلال السنين اللى فاتت، مشددا على القيمة العظيمة للعمل.
ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى المصريين قائلا: "احنا لينا مين غيركم.. ليا من غير شعب مصر يحمينا كلنا"، مشيرا إلى أن ثمار الإصلاح لم تنته قائلا: "هو احنا عملنا حاجة، احنا لسه، عشان حد أدنى لا طبعًا.....
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي للمصريين: ثمار الإصلاح لم تنته.. ويؤكد: الدول لا تقوم إلا بالعمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.