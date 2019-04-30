السيسي للمصريين: ثمار الإصلاح لم تنته.. ويؤكد: الدول لا تقوم إلا بالعمل

كتب سمير حسنى - محمد شرقاوى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن للعمل قيمة عظيمة جدًا والدول لا تقوم إلا بأعمال شعوبها، متابعا: "علشان نعمل تحضر حقيقى يجب أن نعمل بجد وإتقان".

وأضاف الرئيس خلال كلمته فى احتفالية عيد العمال: "النهاردة يوم جميل ويوم بيبقى فيه عرفان كبير بالجهد والعمل، شوفنا نتايجه خلال السنين اللى فاتت، مشددا على القيمة العظيمة للعمل.

ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى المصريين قائلا: "احنا لينا مين غيركم.. ليا من غير شعب مصر يحمينا كلنا"، مشيرا إلى أن ثمار الإصلاح لم تنته قائلا: "هو احنا عملنا حاجة، احنا لسه، عشان حد أدنى لا طبعًا.....