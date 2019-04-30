اتحاد عمال مصر : الشعب يعلم حب السيسي لمصر

كتبت- مي محمد

قال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي ولاية مصر لم تكن مهمة سهلة او بسيطة لحكم دولة كبيرة ومهمة مثل مصر و قيادة شعب تخطي 100 مليون نسمة في ظل الظروف الصعبة و معقدة داخليا وإقليميا و دوليا وتحديات غير مسبوقة في ظل الثورات الأخيرة التي نتج عنها آثار سلبية

وأضاف خلال احتفال عيد العمال الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن لا أحد ينكر أو يزايد على كل ما تم إنجازه خلال فترة حكم السيسي لمصر ، لافتا إلى ان الشعب المصري يعلم قدر وطنية الرئيس لبلده...