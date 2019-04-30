النشرة: انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا وجلسة غدا في السراي

علمت "​النشرة​" أن جلسة ​مجلس الوزراء​ المخصصة لمناقشة مشروع ​الموازنة​ لعام 2019 المنعقدة في ​قصر بعبدا​ انتهت، وستعقد جلسة ثانية غدا في ​السراي الحكومي​.

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