عدوان: تابعنا بأي عجلة أخذ مجلس الشورى قرار وقف تنفيذ القرار الصادر بمعمل آل فتوش

أعلن النائب ​جورج عدوان​ من ​مجلس النواب​ بعد جلسة الادارة والعدل، ان "تابعنا بأي عجلة أخذ ​مجلس الشورى​ قرار وقف تنفيذ القرار الصادر عن الوزير ​وائل ابو فاعور​ بمعمل ​آل فتوش​، في حين ان هؤلاء ​القضاة​ انفسهم لم يستعجلوا باصدار قرار في ما يتعلق بالبت ب​مرسوم التجنيس​. "

ولفت عدوان الى ان "لا نزال ننتظر ما حصل في الايدن باي، واذا كان البعض يعتقد انني سأنسى فهو مخطئ ولنا موعد جيدد معكم الاسبوع المقبل"، وأشار الى ان "تابعنا أخيراً معاقبة قاضٍ من القضاة بتخفيض 3 درجات له وبعد الإستيضاح علمنا أن هذا القاضي وضع يده على المال العام والعقوبة التي نالها أقل مما يجب، وتعطي مثالاً لبقية القضاة وتشجعهم بدل ان تردعهم."