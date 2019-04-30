لحود بحث مع السفير السوري أهمية التصدي لكل محاولات زعزعة أمن المنطقة

عرض الرئيس السابق العماد ​إميل لحود​ في دارته في ​اليرزة​، مع سفير ​الجمهورية العربية السورية​ ​علي عبد الكريم علي​، للمستجدات على الساحتين العربية والاقليمية. وكانت وجهات النظر متطابقة في شأن أهمية التصدي لكل محاولات زعزعة أمن المنطقة وتمرير صفقة القرن.

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