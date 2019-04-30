علمت "النشرة" بأن "عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي حضر جلسة لجنة الادارة والعدل كمقرر بعدما تم تجميد تعليق عضويته من قبل "حزب الله".
يذكر ان مجلس شورى حزب الله، وهو الهيئة القيادية الأعلى قد اتخذ في 13 شباط قراراً يقضي بتجميد كل الأنشطة النيابية والسياسية والحزبية والإعلامية للنائب نواف الموسوي، وذلك لمدة سنة كاملة.
يذكر أن الموسوي كان قد قال أن الرئيس ميشال عون وصل إلى قصر بعبدا ببندقية المقاومة التي تشرف كل لبنان ولم يصل عبر الدبابة الاسرائيلية".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة:نواف الموسوي عاود نشاطه النيابي وحضر جلسة لجنة الادارة كمقرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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