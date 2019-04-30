النشرة: مقتل شخص بإطلاق نار بعد فراره من قوى الأمن الداخلي بضبيه

علمت ​النشرة​ أن "المدعو (س ،أ،د) حاول الفرار من دورية ل​قوى الأمن الداخلي​ في منطقة ضبية مما اضطر العناصر الأمنية إلى ​إطلاق النار​ عليه"، مشيرة الى أنه "اصيب وتم نقله الى ​مستشفى​ أبو جودة حيث ما لبث أن فارق ​الحياة​ متأثرا بجراحه". ​​​​​​​

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