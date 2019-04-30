جبق لمرضى السكري: الصيام مع القليل من العناية الطبية يؤدي المراد

أكد وزير ​الصحة العامة​ الدكتور ​جميل جبق​ "أننا مقبلون على ​شهر رمضان​ المبارك وغالبية الذين يعانون من مرض ​السكري​ يودون الإلتزام ب​الصيام​ كفريضة، إلا أنهم لا يلتزمون في المقابل بأي أمر آخر. فهؤلاء لا يراجعون طبيبهم المختص حتى يعطيهم الإرشادات الواجب اتباعها خلال الصيام، بل يصومون كالآخرين الذين لا يعانون من أي مرض"، مشيرًا إلى أن "المصابين بمرض السكري معرضون في صيامهم لمضاعفات قد تتسبب بالارتفاع الحاد أو الهبوط الحاد في نسبة السكر في الدم. ولهذه المضاعفات مخاطر كبرى، إذ قد يتعرض المريض لغيبوبة لا يستيقظ منها، أو قد لا يتمكن من الوصول إلى المستشفى لتلقي العلاج المطلوب، وفي حال وصل قد يعاني من تعقيدات صحية كبيرة".

وأوضح جبق، خلال إطلاق الحملة الوطنية التوعوية حول الإرشادات الواجب على مرضى السكري اتباعها خلال شهر رمضان المبارك، تحت شعار "عندك سكري؟ بالشهر الكريم ما في غنى عن الحكيم"، بالتعاون مع الجمعية ال​لبنان​ية لأمراض الغدد الصم والسكري والدهون "LSEDL" وشركتي "سانوفي" و"MSD"، أن "السكري مرض قاتل إذا ما تم إهمال علاجه، وقد بات معلومًا أن التعقيدات نتيجة مرض السكري تتزايد بشكل مضطرد في العالم كله. وفي لبنان، لا تبشر الإحصاءات الأخيرة بالخير خصوصًا بالنسبة إلى السكري من النوع الثاني الذي يتفشى بنسبة أكبر مما كان عليه في السابق ويعود ذلك إلى نمط الحياة العصرية حيث يتزايد الوزن دون ممارسة ​الرياضة​ ودون أدنى انتباه لنوعية الطعام الذي يتم تناوله".

وتوجه وزير الصحة إلى "مرضى السكري الذين ينوون الصيام بنصيحة، ألا يجاهدوا على ما يفوق احتمالهم وألا يصوموا من دون مراجعة الطبيب"، وأكّد أن "الصيام مع القليل من العناية الطبية يؤدي المراد".

ومن النصائح التي قدّمتها الحملة للصائمين بشكل عام ومرضى السكري بشكل خاص:

- مقاومة الرغبة لتناول وجبة كبيرة وقت الإفطار وتأخير وجبة السحور قدر الإمكان

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- تضمين أطعمة فيها مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضة وغنية بالألياف تصدر الطاقة ببطء، مثل خبز القمحة الكاملة والفاصوليا غير المقشورة و​الأرز​ الأسمر

- التركيز على ​الفواكه​ والخضار والسلطات وتقليل الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة

- تجنب الحلويات السكرية

- شرب كميات كبيرة من الماء أو المشروبات غير المحلاة

- تجنب المشروبات التي تحتوي على ​الكافيين​ والمحليات