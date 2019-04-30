انتحار مواطن في حي السلم

أفادت معلومات ​صحفية​ عن إقدام المواطن ي.أ.ج. (مواليد 1963) على الإنتحار في منطقة ​حي السلم​ - الموقف، جانب معمل الكنفاني، وهو صاحب محل ألومنيوم، وقد حضرت الأدلة الجنائية إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

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