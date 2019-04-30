مصادر للنشرة: النقاش بالموازنة اليوم كان في العموميات والنقاش بالمضمون سيبدأ غدا

افادت مصادر للنشرة بأن "النقاش في الموازنة في جلسة ​مجلس الوزراء​ اليوم كان في العموميات والنقاش بالمضمون سيبدأ غدا"، مشيرة الى ان "وزير الاقتصاد ​منصور بطيش​ تحدث خلال الجلسة وقدم مطالعة موسعة وقدم بعض الارقام ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ كانت له مداخلة ايضا كما وزراء القوات جميعا".

وكشفت المصادر أن "النقاش والملاحظات اعطيت بشكل عام و الكلام بالتفاصيل يبدأ غدا في جلسة السراي"، مشيرة الى ان "المجتمعين بحثوا في قضية المتقاعدين وكان تشديد على اهمية عدم المس بحقوق احد".