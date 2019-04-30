افادت مصادر للنشرة بأن "النقاش في الموازنة في جلسة مجلس الوزراء اليوم كان في العموميات والنقاش بالمضمون سيبدأ غدا"، مشيرة الى ان "وزير الاقتصاد منصور بطيش تحدث خلال الجلسة وقدم مطالعة موسعة وقدم بعض الارقام ورئيس الحكومة سعد الحريري كانت له مداخلة ايضا كما وزراء القوات جميعا".
وكشفت المصادر أن "النقاش والملاحظات اعطيت بشكل عام و الكلام بالتفاصيل يبدأ غدا في جلسة السراي"، مشيرة الى ان "المجتمعين بحثوا في قضية المتقاعدين وكان تشديد على اهمية عدم المس بحقوق احد".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للنشرة: النقاش بالموازنة اليوم كان في العموميات والنقاش بالمضمون سيبدأ غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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