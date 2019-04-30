الرئيس عون اعتبر ان اعادة النظر بهيكلية الادارات والمؤسسات بات ضروريا

اعتبر ​الرئيس ميشال عون​ في مستهل ​جلسة الحكومة​ المخصصة لمناقشة ​الموازنة​ في ​قصر بعبدا​، ان اعادة النظر بهيكلية الادارات والمؤسسات بات ضروريا لمواكبة التطور التقني والمعلوماتي، اضافة الى التوصيفات الوظيفية، والاسراع في مكننة ادارات الدولة.

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