الرئيس عون اعتبر ان اعادة النظر بهيكلية الادارات والمؤسسات بات ضروريا

اعتبر الرئيس ميشال عون في مستهل جلسة الحكومة المخصصة لمناقشة الموازنة في قصر بعبدا، ان اعادة النظر بهيكلية الادارات والمؤسسات بات ضروريا لمواكبة التطور التقني والمعلوماتي، اضافة الى التوصيفات الوظيفية، والاسراع في مكننة ادارات الدولة.
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