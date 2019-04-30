زعيم الحزب الإشتراكي الفنزويلي يدعو للتجمع أمام القصر الرئاسي دعما لمادورو

أعلن زعيم ​الحزب الاشتراكي​ الفنزويلي المؤيد للرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، ديوسدادو كابيو، عن استعادة السيطرة على قاعدة "لا كارلوتا" الجوية، داعيا جميع الناس في كاراكاس للحضور إلى قصر ميرافلوريس الرئاسي والتجمع على الفور دفاعا عن مادورو لرفض "محاولة الإنقلاب على الثورة والسلام في البلاد".

وكان زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​ قد أعلن من قاعدة عسكرية في ​كراكاس​، تلقيه دعما من "جنود شجعان" في ​الجيش​ الفنزويلي. واشار الى إنه بدأ "المرحلة النهائية" من خطته للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

فيما دانت ​الحكومة​ الفنزويلية محاولة الانقلاب العسكري في البلاد، لافتة الى أنها تتعامل مع مجموعة صغيرة من "الخونة العسكريين" الذين يحاولون دعم الانقلاب على مادورو. واعلن وزير الدفاع الفنزويلي رفضه لمحاولة الانقلاب العسكري على مادورو.