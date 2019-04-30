أعلن السفير التركي في بيروت هكان تشاكل أنه "طالب السلطات اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الذين أحرقوا العلم التركي خلال مظاهرة لجماعات أرمنية في لبنان"، مشيراً إلى أنه "أرسل رسالة إلى رئيس الوزراء سعد الحريري حول موضوع حرق العلم التركي في مظاهرة، نظمها الأرمن يوم 24 نيسان في بيروت".
ودان الواقعة المؤسفة مشيراً إلى أنه "طلب من الحكومة اللبنانية، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الضالعين في هذه الجريمة".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير التركي في بيروت طالب بمعاقبة محتجين أرمن أحرقوا العلم التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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