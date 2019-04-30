السفير التركي في بيروت طالب بمعاقبة محتجين أرمن أحرقوا العلم التركي

أعلن السفير التركي في ​بيروت​ هكان تشاكل أنه "طالب السلطات ال​لبنان​ية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الذين أحرقوا العلم التركي خلال مظاهرة لجماعات أرمنية في لبنان"، مشيراً إلى أنه "أرسل رسالة إلى رئيس الوزراء ​سعد الحريري​ حول موضوع حرق العلم التركي في مظاهرة، نظمها ​الأرمن​ يوم 24 نيسان في بيروت".

ودان الواقعة المؤسفة مشيراً إلى أنه "طلب من ​الحكومة اللبنانية​، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الضالعين في هذه الجريمة".