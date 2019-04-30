حمود: المقاومة في لبنان كما في فلسطين أقوى من أي وقت مضى

أكد رئيس ​الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة​ ​الشيخ ماهر حمود​ أن من يلتزم القضية ال​فلسطين​ية بصدق ترافقه العناية الإلهية، وقد وجدنا أن المقاومين خلال أربعين عاما إلى الآن، بل منذ عقود سابقة يخرجون من كل الأزمات بأمر غيبي يلمسه المؤمنون لمس اليد، والمقاومة الآن في ​لبنان​ كما في فلسطين هي أقوى من أي وقت مضى، ولكن الاعتماد على الله قبل الاعتماد على السلاح والاستعداد، وإننا واثقون في النهاية بانتصار المقاومة بل بزوال ​اسرائيل​.

حمود تناول خلال لقائه في صيدا، سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية في لبنان ​محمد جلال فيروزنيا​، الموقف الإيراني الثابت من فلسطين ومن المقاومة، والذي لم تغيره الأيام ولا التبدلات السياسية ولا الحصار، وقد أكد السفير الايراني أن الوضع الإيراني أفضل بكثير مما يقال في الإعلام رغم الحصار الشديد، وأن أميركا لا تستطيع أن تمنع تصدير النفط الإيراني إلا إذا انخرطت عسكريا بشكل مباشر في هذا الأمر، وهذا الخيار أمر خطير لن تستطيع ​واشنطن​ ولا إدارة ​ترامب​ أن تتخذه بسهولة رغم كل القرارات الجائرة والارتجالية التي يتخذها ترامب، ولأنه تترتب عليه نتائج وخيمة على الجميع.