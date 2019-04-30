اجتماع في وزارة الإقتصاد للتشديد على منع اي عمليات ارتفاع للأسعار في رمضان

عقد في وزارة الاقتصاد والتجارة اجتماع حضره الى مدير عام الاقتصاد والتجارة السيدة عليا عباس وفريق مديرية حماية المستهلك، رؤساء وممثلو نقابات تجار ومستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية والدجاج واللحوم واصحاب الفنادق واصحاب محطات المحروقات، اضافة الى ممثلين عن جمعيات المستهلك، تحضيرا لشهر رمضان.
وبحث المجتمعون في موضوع ضبط الاسعار خلال شهر رمضان المبارك وطلبت عباس من المجتمعين التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة لمنع اي عمليات ارتفاع غير مبرر باسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الاكثر استهلاكاً في خلال هذا الشهر، وتوقفت عند صلاحيات الوزارة في ضبط المخالفات.
وأثنت عباس على الدور الايجابي التي لعبته هذه النقابات والجمعيات خلال السنوات الاخيرة في اطار التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة لمنع اي استغلال لاجواء الشهر المبارك سواء لجهة رفع الاسعار او لجهة التلاعب بسلامة المواد الغذائية.
كما جرى عرض بعض الافكار والمقترحات الهادفة الى تنشيط الحركة التجارية وارشاد وتوعية المستهلكين الى حقوقهم.
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