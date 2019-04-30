"فارس": بلاغ كاذب بوجود عبوة ناسفة في مدينة مشهد الايرانية

أفادت وكالة "فارس" ال​ايران​ية بأن "​قوى الامن الداخلي​ الایراني في مدينة مشهد تلقت اتصالا هاتفيا من شخص ادعى وجود ​عبوة ناسفة​ قرب ​سينما​ هويزة بمدينة مشهد مركز محافظة ​خراسان​ الرضوية شمال شرق ايران"، مشيرةً إلى أن "وحدات مختصة من قوى الامن الداخلي توجهت سريعا الى المكان وقامت بتفتيش المكان بدقة الا انه لم يتم العثور على شيء وتبين عدم صحة الاتصال".

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