جاويش أوغلو: الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي هدف استراتيجي لتركيا

لفت وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى ان "الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي يعد هدفا استراتيجيا لتركيا، وعلى الاتحاد أن يفصح للعلن إن كان لا يرغب بذلك"، مبدياً "استعداد تركيا لمناقشة كافة فصول انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي"، مبينا أن "الإصلاحات الهيكلية ستكون من أولويات حكومة بلاده خلال الفترة القادمة".
وأشار إلى "انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يصطدم بعوائق سياسية، وأن بعض البلدان الأوروبية ترفض الانضمام لكون غالبية الشعب التركي من المسلمين".
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