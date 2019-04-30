جاويش أوغلو: الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي هدف استراتيجي لتركيا

لفت وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ إلى ان "الحصول على عضوية ​الاتحاد الأوروبي​ يعد هدفا استراتيجيا ل​تركيا​، وعلى الاتحاد أن يفصح للعلن إن كان لا يرغب بذلك"، مبدياً "استعداد تركيا لمناقشة كافة فصول انضمام ​أنقرة​ إلى الاتحاد الأوروبي"، مبينا أن "الإصلاحات الهيكلية ستكون من أولويات ​حكومة​ بلاده خلال الفترة القادمة".

وأشار إلى "انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يصطدم بعوائق سياسية، وأن بعض البلدان الأوروبية ترفض الانضمام لكون غالبية الشعب التركي من المسلمين".