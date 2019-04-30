أكد مساعد وزير الداخلية الايراني للشؤون الامنية حسين ذوالفقاري ان "اميركا تحاول زعزعة أمن الجمهورية الاسلامية الايرانية من خلال الحظر الاقتصادي والممارسات الارهابية"، مشيراً إلى أن "الاجراءات الاميركية لم تنحصر على الحظر الاقتصادي، بل كانت لديهم محاولات في الجانب الامني، من اجل زعزعة الاوضاع داخل البلاد وحاولوا زيادة التوتر داخل المجتمع من خلال الاجراءات الارهابية والضغوط الاقتصادية".
ولفت الى ان "وعي الشعب ويقظته، تشكل اهم عنصر مؤثر في مواجهة محاولات الاعداء، وقد شهد العام الايراني الماضي العديد من المحاولات والممارسات الارهابية الساعية لزعزعة الامن، الا ان استعلامات الرأي تبين ان اقصى حالات الرضا بين المواطنين هي في الجانب الامني، وهذا ليس انجازا قليلا، وعلينا ان نستفيد من هذه القابلية لتعزيز امن البلاد يوما بعد يوم".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: أميركا تحاول زعزعة أمننا من خلال الحظر الاقتصادي والممارسات الارهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.