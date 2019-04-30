مسؤول ايراني: أميركا تحاول زعزعة أمننا من خلال الحظر الاقتصادي والممارسات الارهابية

أكد مساعد وزير الداخلية الايراني للشؤون الامنية حسين ذوالفقاري ان "​اميركا​ تحاول زعزعة أمن ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية من خلال الحظر الاقتصادي والممارسات الارهابية"، مشيراً إلى أن "الاجراءات الاميركية لم تنحصر على الحظر الاقتصادي، بل كانت لديهم محاولات في الجانب الامني، من اجل زعزعة الاوضاع داخل البلاد وحاولوا زيادة التوتر داخل المجتمع من خلال الاجراءات الارهابية والضغوط الاقتصادية".

ولفت الى ان "وعي الشعب ويقظته، تشكل اهم عنصر مؤثر في مواجهة محاولات الاعداء، وقد شهد العام الايراني الماضي العديد من المحاولات والممارسات الارهابية الساعية لزعزعة الامن، الا ان استعلامات الرأي تبين ان اقصى ​حالات​ الرضا بين المواطنين هي في الجانب الامني، وهذا ليس انجازا قليلا، وعلينا ان نستفيد من هذه القابلية لتعزيز امن البلاد يوما بعد يوم".