الشرطة الأميركية توقف جنديا كان يحضر لهجوم انتقاما لاعتداءي نيوزيلندا

أوقفت ​السلطات الأميركية​ جنديًا سابقًا في ​الجيش الأميركي​ كان يعد لهجوم قرب ​لوس أنجلوس​ وذلك انتقامًا بحسب قوله، لاعتداءي المسجدين في ​نيوزيلندا​ في آذار الماضي.

وبحسب محققي ​الشرطة الفدرالية​ (اف بي آي)، خطط الجندي السابق المدعو مارك ستيفن دومينغو والذي خدم في ​أفغانستان​ بين عامي 2012 و2013، لتفجير ​قنبلة​ محلية الصنع في تجمع لليمين المتطرف في 28 نيسان في لونغ بيتش في جنوب لوس أنجلوس. وأوقف بعد أن تسلم من شرطي متخف ما كان يعتقد أنه قنبلة حقيقة إلا أنه كان قنبلة مزيفة.

ورفض القضاء طلب إخلاء سبيل المشتبه به بكفالة مالية بعد مثوله الأول امس أمام قاض فدرالي. وسيمثل مجددا أمام القضاء في 31 أيار .