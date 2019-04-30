أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن "وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ سيبحث في لقاء مع نظيره الايراني ​محمد جواد ظريف​، في 8 أيار من الشهر المقبل العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية".

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية روسيا: لافروف سيلتقي ظريف بـ8 أيار وسيبحث معه العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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