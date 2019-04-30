قائد الأركان الجزائري: حملة مكافحة الفساد ستتواصل وهناك ملفات ثقيلة

شدّد قائد الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح على أن "حملة ​مكافحة الفساد​ ستتواصل وهناك ملفات ثقيلة"، مشيرًا إلى "أننا قدمنا تعهدات وضمانات بأن تكون محاربة الفساد بعيدة عن الضغوطات وتصفية حسابات".

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