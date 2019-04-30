عبد المهدي: ظهور البغدادي في فيديو هو محاولة منه لدعم أنصاره

أكّد رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ أن "قدرات ​تنظيم داعش​ تضاءلت لكنها لا تزال تشكل خطرًا"، مشيرًا إلى أن "ظهور البغدادي في فيديو محاولة منه لدعم أنصاره".

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