إيطاليا / نقل رئيس وزراء إيطاليا السابق برلسكوني إلى المستشفى

وكالات- قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" إنه تم نقل رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني إلى مستشفى سان رافاييل في ميلانو بعد أن شكا من ألم في البطن اليوم الثلاثاء 30 أفريل 2019 .

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل عن حالة قطب الإعلام البالغ من العمر 82 عاما.