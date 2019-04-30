أحمد المسماري : الجيش الليبي يبدأ تطهير محيط طرابلس اليوم

قال المتحدث بإسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري إن قوات الجيش تشن اليوم، الثلاثاء 30 أفريل 2019، هجوما على أغلب المحاور، للتقدم صوب مواقع جديدة لتطهير محيط العاصمة طرابلس والتقدم نحو وسطها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم أن تطورات جديدة بشأن تحرير طرابلس بدأت مبكرًا اليوم.