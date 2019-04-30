قال المتحدث بإسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري إن قوات الجيش تشن اليوم، الثلاثاء 30 أفريل 2019، هجوما على أغلب المحاور، للتقدم صوب مواقع جديدة لتطهير محيط العاصمة طرابلس والتقدم نحو وسطها.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم أن تطورات جديدة بشأن تحرير طرابلس بدأت مبكرًا اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد المسماري : الجيش الليبي يبدأ تطهير محيط طرابلس اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.