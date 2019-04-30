لافروف: اتهامات بومبيو بتدخل روسيا في انتخابات أمريكا لا أساس لها

رفض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بحق بلاده، والتي اتهم فيها روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية منذ

السبعينيات من القرن الماضي.

وقال لافروف- في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- "فيما يخص تصريحات مايك بومبيو بأننا

نتدخل بالانتخابات الأمريكية منذ السبعينيات، فإن هذا أمر لا يمكن له أن يثمر عن أي موقف إيجابي في علاقاتنا"، وأضاف "هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وغير مدعومة بأي دليل".