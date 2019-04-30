رفض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بحق بلاده، والتي اتهم فيها روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية منذالسبعينيات من القرن الماضي.
وقال لافروف- في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- "فيما يخص تصريحات مايك بومبيو بأننا
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: اتهامات بومبيو بتدخل روسيا في انتخابات أمريكا لا أساس لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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