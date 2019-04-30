وزير إعلام فنزويلا: حكومة الرئيس مادورو تواجه محاولة انقلاب

صرح وزير الإعلام الفنزويلي، جورجي رودريجيز ، اليوم الثلاثاء، بأن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، تواجه محاولة انقلاب "صغيرة" يقودها من أسماهم بـ"خونة عسكريين" يدعمهم معارضون يمينيون.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن السلطات أطلقت الغاز المسيل للدموع على طريق سريع بالقرب من قاعدة "كارلوتا" الجوية بالعاصمة (كاراكاس) التي
يشار إلى أن لوبيز كان رهن الإقامة الجبرية لقيادته حملة معادية للحكومة عام 2014.
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