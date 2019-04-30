لجان التنسيق: مخيم "الهول" للاجئين في سوريا يحتاج إلى مساعدات بـ27 مليون دولار

أعلنت لجان التنسيق الروسية - السورية، المعنية بإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، أن مخيم "الهول" للاجئين السوريين يحتاج إلى مساعدات بقيمة تتجاوز 27 مليون دولار.

وأوضحت لجان التنسيق - في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه وفقا لتقارير الأمم المتحدة، ينبغي توفير 27 مليون دولار، لتقديم المساعدات الطارئة لقاطني مخيم "الهول" للاجئين، إضافة إلى 10

ملايين أخرى لمواصلة عمله حتى نهاية العام الجاري.وذكر البيان أن المخيم يقطنه 73 ألف لاجئ، يمثل النساء والأطفال أكثر من 90 % منهم، ويواجهون نقصا حادا في الغذاء والمياه والأدوية، بجانب الافتقار إلى العاملين في المجال الطبي، كما تتفشى الأمراض المعدية في المخيم، نظرا لاستحالة الحفاظ على أساسياتالنظافة الشخصية.كما أكدت الحاجة إلى بناء جسر "عائم" عبر نهر الفرات بالقرب من مدينة "البوكمال" في أقرب وقت ممكن لإرسال المساعدات الإنسانية للمخيم.ودعا البيان الولايات المتحدة للمساعدة في زيادة حجم إرسال المساعدات الإنسانية للمخيم، داعيا (واشنطن) إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان خروج اللاجئين بدون قيود من المخيم.وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، صرح في وقت سابق خلال أعمال مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي، بأن مساحة مخيم "الهول" للاجئين في سوريا تضاعف حجمها "تقريبا" خلال العام الماضي.