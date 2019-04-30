زعيم المعارضة الفنزويلية يدعو إلى "انقلاب عسكري" على مادورو

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، إلى انتفاضة عسكرية في البلاد ضد نظام الرئيس، نيكولاس مادورو، وذلك في تسجيل مصور داخل قاعدة جويةبالعاصمة كراكاس يُظهره محاطا بجنود.
وفي التسجيل المصور الذي يستمر لمدة 3 دقائق، التقط في وقت مبكر الثلاثاء، قال غوايدو إن
وأدلى غوايدو، الذي عين نفسه رئيسا لفنزويلا قبل عدة أشهر، بتصريحاته قبل يوم واحد من مسيرة مترقبة مناهضة لحكومة مادورو.
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