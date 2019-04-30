هل يدرب غوارديولا كريستيانو رونالدو في “السيدة العجوز”؟

وضعت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، إسم المدرب الإسباني بيب غوارديولا، على قائمة المدربين المرشحين للإشراف على النادي، في الفترة المقبلة، وذلك من أجل خلافة الإيطالي، ماسيميليانو أليغري، المرشح بقوة للرحيل، بسبب فشله في التتويج بلقب عصبة الأبطال الإفريقية.

وحسب صحيفة “سبورت’ الفرنسية، فإن مسؤولي النادي االإيطالي يرغبون في التعاقد مع مدرب جديد وإسم كبير في عالم المستديرة بأروبا، أبرزهم بيب غوارديولا، وذلك من أجل المنافسة على دوري أبطال أروبا.

وعلى الرغم من تألقه رفقة مانشيتر سيتي، وتحقيق معه لقب الدوري الموسم الماضي، واتجاهه نحو الاحتفاظ بلقبه هذا الموسم، إلا أن عشق المدرب السابق لبرشلونة للتحديات الكبرى، قد يدفعه فعلا إلى مغادرة ملعب “الاتحاد” والإشراف على “السيدة العجوز”.

وسيشرف بيب غوارديولا – في حال انتقاله إلى يوفنتوس- على تدريب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ يعرف الثنائي بعضهما البعض جيداً، فقد التقيا سابقاً في عدة مباريات حاسمة خلال تدريب بيب لبرشلونة، في حين كان كريستيانو يحمل قميص ريال مدريد.