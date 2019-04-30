مقتل 22 عنصراً من "داعش" شرقي أفغانستان

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خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 30 أبريل 2019 01:58 مساءً - قُتل 22 عنصراً من تنظيم "داعش" في عملية عسكرية نفذتها القوات الأفغانية بولاية " ننكرهار " شرقي أفغانستان.
وأفاد بيان صادر عن ولاية ننكرهار، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية نفذت عملية عسكرية ضد تنظيم "داعش" في قضاء "خوياني" التابع للولاية.
وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن مقتل 22 عنصراً من "داعش"، وتدمير أربعة مخازن للذخيرة تابعة للتنظيم.
وأشار البيان إلى أن قوات الأمن أعتقلت شخصين، للاشتباه في تقديمهما الدعم لتنظيم "داعش".
وتأتي هذه العملية الأمنية بعد يوم من ظهور زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، في إصدار مرئي هدد فيه باستهداف عديد من دول العالم، كما دعا أتباعه إلى استهداف المصالح الغربية، مركِّزاً في خطابه الذي لم يتجاوز 18 دقيقة، على أن تنظيمه لا يزال يعمل في حرب الاستنزاف.
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